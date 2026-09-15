SCUOLA Inizio scuola, Lonfernini: "Non abbiate paura di sbagliare e di fare domande" Il messaggio del Segretario si rivolge agli studenti, ma anche al personale e alle famiglie, e auspica un'alleanza di fiducia con lo Stato

La scuola non è solo luogo di formazione, ma fulcro della vita sociale, delle relazioni e della crescita personale, il “baricentro” della comunità.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini rivolge il suo messaggio di augurio per l'inizio dell'anno 2026-2027.

“Siamo consapevoli delle preoccupazioni e delle sfide che i genitori e gli educatori affrontano in un mondo in trasformazione. La scuola deve saper stare dentro questo cambiamento. Oggi le viene chiesto moltissimo, talvolta persino troppo, ma la scuola sammarinese possiede tutte le risorse, la sensibilità e la competenza per essere una guida solida.

Un ringraziamento particolare al corpo docente: ”Il vostro non è un semplice lavoro, ma una vera e propria missione umana e civile”.

Riconoscenza anche al personale amministrativo e ausiliario, definito una componente “indispensabile”.

Il Segretario si rivolge anche ai genitori: “Educare è una sfida che non si può vincere da soli. Il mio auspicio è che tra Stato, scuola e famiglia possa consolidarsi un'alleanza educativa autentica, fatta di fiducia reciproca, rispetto dei ruoli e dialogo”.

Infine, il messaggio agli studenti: “Che questo nuovo anno scolastico possa riservarvi la meraviglia della scoperta, il valore della curiosità e grandi opportunità di crescita, sia personale che formativa. Non abbiate paura di sbagliare, di fare domande, di mettere in discussione ciò che vi circonda: la scuola è la vostra “palestra di vita”, la vostra casa, il luogo in cui imparare a pensare con la vostra testa” e costruire, passo dopo passo, il vostro futuro.

"Il mio è un messaggio molto sincero, genuino, che rivolgo certamente a tutti i nostri studenti, alle bambine e ai bambini di ogni ordine scolastico primario, alle ragazze e ai ragazzi dei nostri istituti superiori, affinché questo sia davvero un momento non soltanto obbligato ma un momento di ripartenza della loro crescita, del loro percorso, che si deve svolgere certamente con grande impegno sotto il profilo didattico, ma deve essere a tutti gli effetti il continuo di una vita, di una palestra di vita all'interno degli ambienti scolastici che devono vedere come la loro casa, come il luogo in cui si sentono estremamente sicuri. E credo che questo messaggio non è soltanto rivolto a loro ma è rivolto alle loro famiglie, al personale docente, al personale non docente, al personale amministrativo, a tutti coloro i quali fanno sì che la nostra scuola sia assolutamente di eccellenza", le parole del Segretario Lonfernini.

Intervista a Teodoro Lonfernini - Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura

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