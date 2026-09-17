"INK" - The Sun: inchiostro sul futuro

MURDOCH-LAMB nel '69 a Londra inventano un giornale partendo dalla gente, al mattino in apertura di giornata, THE SUN sedurrà il lettore colpendolo alla testa, al cuore, e alla pancia... La stampa popolare inglese sarà sempre meno “british” esportando un modello che diverrà dirompente a partire dalla carta stampata aprirà al cambiamento epocale dei decenni successivi: accalappiare pubblico partendo da tutto ciò che sotto, sotto, ci piace, piace a tutti, giornalisti compresi. Gossip, sesso, voglie recondite... conquistare l'attenzione per vendere (WIN, FREE, LOVE): INK, inchiostro, che 'macchierà' il modo di guardare e ascoltare il mondo.







