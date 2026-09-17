ANTEPRIMA FILM "INK" - The Sun: inchiostro sul futuro INK di Danny Boyle (dalla pièce di James Graham) titolo d'apertura di VENEZIA 83 una storia di giornalismo anni '70 sul tabloid THE SUN che cambiò l'informazione facendo comunicazione sino al nostro presente digital e social

MURDOCH-LAMB nel '69 a Londra inventano un giornale partendo dalla gente, al mattino in apertura di giornata, THE SUN sedurrà il lettore colpendolo alla testa, al cuore, e alla pancia... La stampa popolare inglese sarà sempre meno “british” esportando un modello che diverrà dirompente a partire dalla carta stampata aprirà al cambiamento epocale dei decenni successivi: accalappiare pubblico partendo da tutto ciò che sotto, sotto, ci piace, piace a tutti, giornalisti compresi. Gossip, sesso, voglie recondite... conquistare l'attenzione per vendere (WIN, FREE, LOVE): INK, inchiostro, che 'macchierà' il modo di guardare e ascoltare il mondo.

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