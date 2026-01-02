“Inno all’Amore” al Teatro Titano: la Banda Militare in concerto per l’Associazione Parkinson Musica e solidarietà a Teatro Titano con la Banda Militare diretta da Stefano Gatta e la partecipazione di Sara Jane Ghiotti. In sala anche i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

Musica e impegno sociale ieri pomeriggio al Teatro Titano con il concerto della Banda Militare a sostegno dell’Associazione Parkinson San Marino, a cui hanno assistito anche i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Diretta dal Maestro Stefano Gatta, la Banda ha interpretato il concerto intitolato “Inno all’Amore”, impreziosito dalla partecipazione della cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti, in un evento che ha unito qualità artistica e solidarietà.

Il pubblico ha risposto all’invito dell’Associazione contribuendo con donazioni raccolte all’ingresso del Teatro: l’intero ricavato sarà destinato alle attività dell’associazione, impegnata quotidianamente nel sostegno alle persone affette da Parkinson e alle loro famiglie, oltre che nella promozione di iniziative di assistenza, inclusione e sensibilizzazione sul territorio. Il concerto si è svolto con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, confermandosi come un significativo momento culturale capace di trasformarsi in un concreto gesto di solidarietà.

