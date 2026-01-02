TV LIVE ·
“Inno all'Amore”: omaggio della Banda Militare a Édith Piaf, brani intramontabili interpretati da Sara Jane Ghiotti

Il ricavato devoluto in favore dell'Associazione Parkinson San Marino

di Silvia Pelliccioni
2 gen 2026
Nel video estratti dal Concerto di Capodanno.
Il tributo all'Amore Universale cantato da Édith Piaf: la voce di Sara Jane Ghiotti sulle indimenticabili melodie di un'icona immortale della canzone francese, regalando emozioni pure e senza tempo. Presenti i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per un evento di solidarietà che ha visto protagonista la Banda Militare della Repubblica a sostegno dell'Associazione Parkinson San Marino, con il Presidente Vincenzo Zafferani a fare gli onori di casa.

Dopo 25 anni di concerti di Capodanno e innumerevoli esibizioni in occasioni istituzionali di grande prestigio, il Tenente Maestro Stefano Gatta, prossimo alla pensione, si propone di dedicare il suo ultimo anno alla direzione esperta della Banda Militare proprio alla valorizzazione di quello che – ha detto – “è un bene inestimabile per la Repubblica, sottolineando l'importanza di sostenere la Banda e di averne cura”. Un appello accorato lanciato a tutti i sammarinesi.

Il concerto si conferma appuntamento culturale di alto profilo ed un vero e proprio gesto di solidarietà. L'intero ricavato viene infatti devoluto a sostegno dei progetti dell'Associazione Parkinson.

