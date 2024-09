INSIDE OUT per teen-ager a San Marino

Successo mondiale di sempre film campione d'incassi in America INSIDE OUT 2 parte comunque da Riley ormai adolescente: INSIDE, dentro arriva l'ansia. OUT fuori problema l'autostima. Gestire corpo e mente diventa per una giovanissima (e non solo per i ragazzi) un rebus: un puzzle psicologico. Attacchi di panico: sono vere e proprie battaglie tra emozioni e sentimenti. La psiche cerca di riunire il tutto ma il cuore poi deve gestire, e con gli altri intorno ( e non solo coetanei). Il film diventa una guida secondo la psicologa Lisa Damour per affrontare i pari e gli adulti che cominciano a somigliare loro progressivamente sempre più di prima. Negli States è pronta la nuova serie tv e si aspetta il sequel n°3; nel frattempo è bene trasformare le emozioni in commozione e se possibile imparare a tornare bambini, veri.