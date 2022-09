Insieme grazie al teatro: Serravalle presenta la sua rassegna Ad aprire "Occhi sul teatro 2022" lo spettacolo in italiano e in lingua dei segni "Covid Life"

4 spettacoli per gli adulti e altrettanti per i più piccoli: la Giunta di Serravalle presenta le rassegne “occhi sul teatro” e “piccoli sguardi”, dal 2 ottobre fino al 22 gennaio. All'Auditorium Little Tony un cartellone di qualità: “Diamo il massimo – dice il Capitano di Castello Roberto Ercolani – con il meno possibile”. Nonostante le risorse limitate la proposta è infatti accattivante, e risponde all'esigenza, ancor più forte dopo il Covid, di creare un senso di comunità, attraverso la cultura. Il Direttore Artistico Mauro Granaroli affronta questa avventura con grande entusiasmo: “Il palcoscenico trasmette energia – spiega – regala emozioni dal vivo”. Il primo appuntamento di Occhi sul teatro è dedicato al sociale: l'8 ottobre andrà infatti in scena “Covid Life”, spettacolo in italiano e in LIS. Si tratta dell'episodio conclusivo di un'intera giornata dedicata al mondo dei Segni. Scritto a quattro mani durante la pandemia da Dario Pasquarella e Davide Baia, si avvale della collaborazione dell'Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi. Il teatro è uno solo, e renderlo accessibile a tutti ne sottolinea il linguaggio universale. Le altre serate vedono, il 5 novembre, la Compagnia dell'Inedito esibirsi in un'improvvisazione in chiave Shakespeariana, il 26 novembre la commedia nevrotica ad alto divertimento Sweet Lily Suite, e il 14 gennaio lo spettacolo made in San Marino “Mannequins On Stage”, con storie che prendono vita in un museo. Per i più piccoli si parte il pomeriggio del 2 ottobre con la rivisitazione de Il Piccolo principe, poi – il 23 ottobre - il Principe Ranocchio con Nespolo Giullare, il 4 dicembre Fiabe Sottosopra e a chiudere la rassegna - il 22 gennaio - il circo contemporaneo di Steam Project.

Nel servizio il Capitano del Castello di Serravalle Roberto Ercolani e il Direttore Artistico della rassegna Mauro Granaroli

