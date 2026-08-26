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Insieme per la pelle...

L'horror dell'anno ai “Giardini della Paura” di Parma TOGETHER di Michael Shanks il thriller americano del 2025 in anteprima alla rassegna estiva d'autore emiliana

di Francesco Zingrillo
26 ago 2026
SRV_TOGETHER_PARMA_14
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Co-dipendenza affettiva e simbiosi tossica tra chi si ama o crede di amarsi... Milly (Alison Brie) lavora a scuola e Tim (David Franco) compone musica (gli attori sono insieme anche nella vita). Entrambi vivono una crisi esistenziale e di coppia. Vanno in campagna per disintossicarsi e ricongiungersi ma cadono in una caverna tra i boschi. Da quella vicissitudine iniziano a con-fondersi e incastrarsi uno nell'altro: dal sogno alla realtà. Inghiottirsi a vicenda alla Cronenberg, disperatamente amanti: “2 BECAME 1” cantano le Spice Girls in sottofondo. TOGETHER: morire per sempre insieme in modo viscerale...




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