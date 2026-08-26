Insieme per la pelle...

SRV_TOGETHER_PARMA_14

Co-dipendenza affettiva e simbiosi tossica tra chi si ama o crede di amarsi... Milly (Alison Brie) lavora a scuola e Tim (David Franco) compone musica (gli attori sono insieme anche nella vita). Entrambi vivono una crisi esistenziale e di coppia. Vanno in campagna per disintossicarsi e ricongiungersi ma cadono in una caverna tra i boschi. Da quella vicissitudine iniziano a con-fondersi e incastrarsi uno nell'altro: dal sogno alla realtà. Inghiottirsi a vicenda alla Cronenberg, disperatamente amanti: “2 BECAME 1” cantano le Spice Girls in sottofondo. TOGETHER: morire per sempre insieme in modo viscerale...









