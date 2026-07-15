EVENTI REGIONE Installazione nell'installazione: dal 1925 per il centenario sin dal '77 Bologna fiera... CLOSER è lo spazio espositivo che contiene la video-installazione MonOncle di Tati all'interno del Padiglione ESPRIT NOUVEAU al quartiere fieristico di Bologna: un film a Cannes e da Oscar nel 1956 in una riproduzione architettonica del 1977

MonOncle@EspritNouveau.bo: proiezione in loop dell'opera ironica di Jacques Tati ambientata nell'immaginaria Villa Arpel parigina. Parodia antitecnologica spinta contro gli eccessi dell'architettura modernista, “Mon Oncle”, lo zio comico del '56 entra nella riproduzione della struttura storica di Le Corbusier del 1925 recuperata al Padiglione bolognese in Fiera per il centenario (la struttura fu replicata perfettamente già nel 1977). L'Esposizione della Arti Decorative di Parigi ospitò lo spazio abitativo e la sperimentazione architettonica. La periferia bolognese si fa centro di una provocazione culturale basata sull'arte filmica francese di Tati con Le Corbuisier. La storia: un bambino nella noia geometrica della casa avveniristica per ricchi scopre che il mondo popolare dello zio Hulot è più pertinente per essere felici. Lo spazio è fortemente simbolico ed è una sfida all'idea di città. Nuove comunità per nuovi luoghi.

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