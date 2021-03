ARTE MODA Installazioni in affreschi su carta Collezione Maramotti ospita nonostante le restrizioni un'artista nigeriana con i suoi pannelli pittorici negli spazi espositivi temporanei dell'Ex Max Mara di Reggio Emilia

Dagli 'opificia' MAX MARA della moda reggiana di prestigio agli spazi industriali divenuti atelier di ARTE, DANZA e POESIA della Collezione Maramotti (spazio, biblioteca, archivio contemporanei). Amanze, giovane artista africana nata negli anni 80, lavora sul movimento plastico dei pannelli inseriti nei perimetri museali per creare su una quindicina di sfondi a diverse tonalità di bianco e tagli di carta 'murale' una danza inusuale della installazione. Carta come tessuti allungati e cuciti dalla pittura in un 3D immaginario percepibile dallo spettatore. La performance è un alfabeto d'immagini famliare e rassicurante a ricoprire pareti e stanze di casa. Ruby è appassionata di affreschi italiani e proprio in Emilia ha trovato il luogo per lavorare alle sue tessiture (studi universitari proprio in Texture) come una sarta disegna squadrando modelli e figurini nella storica casa di moda italiana MAX MARA (base locale vocazione internazionale della azienda). La Fondazione collabora con I TEATRI di Reggio per aprire gli spazi museali allo spettacolo sperimentale.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: