International Jazz Day 2025: dalle masterclass, alle Jam Session fino al 7 maggio

Cultura e musica si uniscono nel linguaggio internazionale del Jazz. L'edizione 2025 dell'International Jazz Day, manifestazione internazionale indetta nel 2011 dall'UNESCO, si caratterizza nel segno della dinamicità. Non solo concerti ma anche laboratori, ascolti guidati e jam session. “Ci sono appuntamenti come questo – afferma il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini – che si collocano perfettamente nel nostro panorama di eventi, con un offerta in termini di qualità estremamente importante”.

"Tra i primi e più importanti obiettivi dell'Istituto - afferma Giacomo Volpinari, presidente IMS - c'è quello della divulgazione della cultura musicale. Il jazz in questo fa parte di un mondo all'interno della musica che non può essere ignorato, soprattutto per delle celebrazioni internazionali. Quindi il ringraziamento alla Segreteria per aver deciso di istituzionalizzarlo e per averci dato anche il compito di portarlo avanti nel corso del tempo".

Il primo appuntamento partito sabato 26 aprile con il laboratorio di strumenti a cura del maestro Simone La Maida all'Auditorium dell'Istituti Musicale Sammarinese. Appuntamento finale il 7 maggio con la lezione aperta, sempre all'auditorium IMS, del corso di band leading per cantanti.

"Siamo molto contenti della linea che abbiamo scelto quest'anno - afferma Sara Jane Ghiotti, direttrice artistica Jazz day - perché è una linea dinamica che è dedicata al coinvolgimento attivo del pubblico e all'avvicinamento anche di un pubblico nuovo, di chi magari non ha mai vissuto il mondo del jazz, un concerto jazz. Abbiamo pensato di fargli provare delle emozioni legate più alla vitalità, all'aspetto più vitale del jazz. Quindi gli ascolti e soprattutto la jam session che è il nostro main event che si terrà domani".

Nel servizio le interviste a Giacomo Volpinari (Presidente IMS) e Sara Jane Ghiotti (Direttrice artistica Jazz Day)

