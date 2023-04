International Jazz Day: serie di eventi per celebrarlo, a partire dalle scuole

Nel video le interviste a Sara Jane Ghiotti e al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi

Il 30 aprile sarà International Jazz Day, patrimonio Unesco. Anche San Marino lo celebra. Già avviati approfondimenti con le scuole. Sabato sera concerto al Titano Il linguaggio universale del Jazz, linguaggio di pace e fratellanza e il Jazz Day voluto dall'Unesco per tutelare e trasmettere il patrimonio di valori che esprime: “È importante passare il testimone di questa cultura, di questo ideale, gli ideali della – dice Sara Jane Ghiotti, che ha la direzione artistica dell'International Jazz Day - musica jazz, che sono quelli della libertà, della libera espressione, della coesione fra le genti e della della preziosità della differenza, dell'unicità delle persone. Per questo motivo, quest'anno insieme alla Segreteria Cultura e alla Segreteria Esteri, abbiamo deciso di promuovere la diffusione nelle nuove giovani generazioni, per instillare questa curiosità verso una musica che apparentemente viene considerata di nicchia, ma in realtà è molto più fruibile di quello che si crede. La nostra missione in questo anno di celebrazioni sarà proprio questo: rendere fruibile la musica jazz per tutti a partire dai giovani”.

Una serie di eventi promossi da Segreterie Cultura ed Esteri, Delegazione Permanente UNESCO, Istituto Musicale Sammarinese e Rimini Jazz Club, sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti: sarà al Titano domenica 30 aprile (ore 21) con il Gershwin Quintet, dalla Piaf a Gershwin, appunto, nel concerto “La vie en blue”. Ma già avviati eventi divulgativi e di intrattenimento per spiegare, proprio ai giovani l'universalità del jazz: “un percorso di approfondimento con le scuole – osserva il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi - dei valori della musica jazz come messaggio, che quello che l'Unesco ha voluto sottolineare. Un messaggio di pace e di fratellanza universale, che in questo momento è attualissimo, ed è tra l'altro un messaggio che valorizza la nostra musica, la musica Sammarinese, attraverso Sarah Jane anche con progetti internazionali. Voglio ricordare – aggiunge - il bando vinto col Ministero degli Esteri italiano grazie al quale Sara Jane è stata ambasciatrice della musica italiana e sammarinese nel mondo. Di questo, l'ho già detto a suo tempo e lo ribadisco, da sammarinese, siamo veramente orgogliosi”.

Nel video le interviste a Sara Jane Ghiotti e al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi