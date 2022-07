UNIRSM Intitolata ad Alberto Ivo Dormio l’Aula Magna di Ingegneria Gestionale Ieri la cerimonia insieme ai familiari, al Rettore e al Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura

Intitolata ad Alberto Ivo Dormio l’Aula Magna di Ingegneria Gestionale.

L’Aula Magna della sede universitaria del World Trade Center di Dogana è stata intitolata ad Alberto Ivo Dormio, direttore dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di San Marino fino al 2020, quando è scomparso. Durante la cerimonia il Rettore Corrado Petrocelli ne ha ricordato “la grande umanità e signorilità, da uomo d’altri tempi. All’interno del nostro Ateneo – ha proseguito - ha dimostrato generosità e disponibilità in ogni circostanza, affrontando senza tirarsi indietro dai grandi ai piccoli problemi, inclusi quelli che riguardavano i singoli studenti. Non voleva - ha affermato il Rettore - lasciare indietro nessuno”. Parole, quelle di Petrocelli, raccolte dalla direttrice del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, Anna Corradi: “Alberto era una persona squisita e sempre disponibile a dare consigli - ha spiegato - come di chiederne. Sapeva stare vicino alle persone. A me manca molto”.

L'Aula Magna, nella quale si svolgono principalmente le lezioni e le discussioni delle tesi di laurea, diventa così un tributo a un accademico che ha incarnato, con la sua condotta e il suo spirito, le principali caratteristiche dell’Università di San Marino: “Umanità ed empatia, proprio grazie a persone come Dormio, sono l’anima di questo Ateneo”, ha detto il Segretario di Stato per l’Istruzione, Andrea Belluzzi.



In marzo l’Aula Magna dell’Antico Monastero di Santa Chiara, era stata intitolata a Fausta Morganti, mentre da giugno quella dell’Ex Tribunale, sede dell’Istituto Giuridico Sammarinese e del Dipartimento di Storia, porta il nome di Lanfranco Ferroni.

