"Io scelgo l'Italia e San Marino": il Titano aderisce al progetto per rilanciare il turismo nella penisola

Nasce "Io scelgo l'Italia", un nuovo progetto online per rilanciare il turismo nella penisola. Il portale nasce grazie al sito di eventi qualcosadafare.it e si pone come obiettivo, si legge, di "raccogliere una serie di video realizzati con spontaneità e con cuore dalle amministrazioni comunali per ricordarci quali sono le nostre origini e da dove veniamo".

Fra le zone che hanno aderito ci sono la Valmarecchia, Pisa, Pistoia, Bolzano, ma anche la Repubblica di San Marino, con un intervento di Federico Pedini Amati. Nel breve video il Segretario al Turismo illustra alcune caratteristiche del Titano, come i 1700 anni di storia, il patrimonio artistico e monumentale, la collaborazione con le regioni limitrofe, l'offerta enogastronomica e l'ospitalità, di cui il territorio è "luogo di eccellenza".

L'intervento di Federico Pedini Amati

Tutti gli interventi sono visibili sul sito ioscelgolitalia.it.