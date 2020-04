"Io sono San Marino": l'orgoglio della Repubblica più antica del mondo nel video dell'Ufficio Turismo

Parte dalla bandiera biancazzurra per lanciare un messaggio di positività, orgoglio, emozione e speranza il nuovo video dell'Ufficio Turismo di San Marino, che vede la Repubblica più antica del mondo parlare in prima persona del momento difficile che si sta attraversando. Voce narrante la cantante, arrangiatrice e compositrice sammarinese Sara Jane Ghiotti, per parlare dei valori immortali del Titano, della sua storia, dei suoi eventi tradizionali e della sua voglia di ripartire al più presto, lasciandosi alle spalle questi giorni così difficili.

"La Repubblica di San Marino - commenta il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - è già sinonimo di storia, cultura e libertà. I suoi cittadini, nei secoli, ne sono la testimonianza tangibile e la bandiera la loro voce nel tempo. A livello paesaggistico tutto cambia, tutto si modifica, una sola cosa non potrà mai cambiare, la nostra voce e quindi la nostra bandiera. Sono orgoglioso e onorato di poter ascoltare, assieme a tutti i sammarinesi e i potenziali visitatori della Repubblica di San Marino, la voce della nostra terra e quindi della nostra bandiera attraverso il timbro soave di una nostra concittadina, Sara Jane Ghiotti”.

"Il video- annuncia il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli - fa parte di una strategia digitale più ampia, incentrata su diversi filoni editoriali, che utilizza messaggi unici ed autentici, dando voce alle persone che hanno San Marino nel cuore e soprattutto agli operatori che diventano i protagonisti dell’invito a scoprire la nostra destinazione. San Marino aprirà al mondo i propri scorci più inediti e meno fotografati regalando bellezza “a domicilio” a tutti gli utenti che in futuro, ci auguriamo molto presto, torneranno a farci visita.”

Il video integrale





Leggi il comunicato stampa dell'Ufficio Turismo