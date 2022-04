TEATRO REGIONE Ionesco sulla sedia LE SEDIE di Eugène Ionesco per la regia di Valerio Binasco al Teatro Fabbri di Vignola modenese spettacolo prodotto dallo Stabile di Torino Nazionale

Teatro delle assurde crudeltà (lo chiamano dell'Assurdo) in piccole attenzioni, inventato da Eugène Ionesco (la prima parigina è del 1952) in un dramma mancato, che si consuma con leggerezza (tra due vecchi 'polverosi' insieme da sempre, per disperazione!?) in farsa tragica. Una stanza nel faro su un'isola abbandonata nel mare, e un infinito silenzio; e di ospiti inesistenti rappresentati da un cumulo di sedie vuote, senza nessuno... risuona solo il rumore di onde dalla finestra sull'orizzonte blu. Squilla il campanello, aprono, prego si accomodi, non entra alcuna persona, solo i passi: più volte i rumori di tacchi, e basta. I coniugi allora, si buttano giù...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: