SALVARE IL CINEMA #iorestoinsala al Tiberio di San Giuliano l'iniziativa virtuale dei cinema di qualità in tutta Italia coinvolge 10 sale emiliano romagnole tra le quali il cineteatro di Rimini. Diverse fasce orarie prenotabili per interagire anche con il pubblico presente

Piccoli e grandi. Antichi come la sala Sivori di Genova datata 1896 e recenti multisala modernissime non abbandonano il proprio pubblico. 200 schermi virtuali #iorestoinsala in un circuito su piattaforma MAYMOVIES con posto prenotato e commenti sulla chat in diretta per il cartellone giornaliero del palinsesto originale curato dalla singola realtà locale. Rimini con il CINEMA TEATRO TIBERIO è sempre avanti, aspettando arene e attività estive, dal 12 giugno in poi. Oggi e domani 10 giugno si ricorda CHRISTO con la passerella galleggiante del LAGO D'ISEO. Sempre mercoledì il capolavoro de Premio Oscar BONG con MEMORIE DI UN ASSASSINO (prenotabile a 7,90 euro). Il 12 giugno venerdì la commedia sociale e ironica sudamericana CRIMINALI COME NOI. Fino al 14 giugno programmato il primo lungometraggio da regista di Christoph Waltz, GEORGETOWN, con Vanessa Redgrave e stasera FAVOLECCE con Elio Germano: più cinema in sala di così!? #iocisto!

fz



I più letti della settimana: