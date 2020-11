#iorestoinsala al Tiberio di San Giuliano

#iorestoinsala coinvolge Rimini (Tiberio) e Bologna (Cineteca) insieme ai cinema indipendenti d'Italia che non si fermano continuando a proporre titoli d'autore spesso mai programmati in rassegne a sostegno della cosiddetta filiera cinematografica distributiva. ANIMAZIONE con il film ANCORA UN GIORNO di La Fuente-Menow vincitore dell'European Film Award 2018 e del Premio Goya 2019 entrambi per l'opera d'arte animata. La storia disegnata è dedicata al giornalista socialista polacco Ryszard Kapuściński inviato di guerra in Angola nel 1975.





DRAMMA in LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO di Karim Aïnouz premiato a Cannes 2019 nella sezione “Un certain regard” racconta di due sorelle brasiliane allontanatesi tra loro causa il padre contrario alle loro scelte di vita. ESISTENZIALE per la protagonista nata nel 1968 segnata dagli avvenimenti cruciali di quel periodo in COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE? Di Judith Davis. Durante l'intera mini rassegna l'omaggio alla fotografa palermitana LETIZIA BATTAGLIA che documentò e denunciò la mafia dagli anni 70 ai 90 con i suoi scatti di testimonianza politica.

