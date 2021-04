CINEMA RN #iorestoinsala al Tiberio film d'autore Rimini d'essai torna al Tiberio la programmazione d'autore in attesa della riapertura imminente per #iorestoinsala la pellicola d'esordio di Andrea Magnani con “EASY” protagonista Nicola Nocella, il John Belushi italiano

Isidoro detto Easy vive con mamma afflitto da obesità, ipocondria e depressione da videogiochi. Promessa dei go-kart pronto per la Formula 1 diventa autista di un carro funebre in “un viaggio facile facile” per l'Ucraina dove deve riportare su richiesta del fratello Filo, prima possibile, un muratore morto su un cantiere. Un road-movie matto e stralunato attraverso l'UCRAINA, nazione decadente e sconosciuta, che cambierà il protagonista a tal punto da spingerlo oltre il confine esistenziale. Il protagonista passa da una terra morta post sovietica, al di là delle vecchie frontiere, EASY si staccherà, alla fine, dalla bara che lo trasporta... 'smutandato' a dovere ISIDORO, prima da bambinone cerca la mamma (Barbara Bouchet), poi ormai privo di navigatore si chiede per tutti noi: “ ma dove mai sono finito...”.

Intervista con NICOLA NOCELLA Attore protagonista

