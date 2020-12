EVENTO CINE LIVE #iorestoinsala: ragazzi speciali "on movie" Stasera RIMINI e BOLOGNA in campo per la campagna di sostegno al cinema con un evento in sala virtuale dai siti del Tiberio riminese e Cineteca bolognese con il film THE SPECIALS

Nuovo evento speciale firmato #iorestoinSALA in programma stasera dai siti (social e pagine web oltre allo streaming) del Tiberio riminese e dalla Cineteca di Bologna. Elio (e le Storie Tese) con Gianluca Nicoletti sono i protagonisti della presentazione live 'speciale'. Entrambi genitori di figli affetti da autismo e da anni impegnati in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione e nella diffusione di informazioni sulla neurodiversità. Il cantante comico e il giornalista introducono per il pubblico in diretta streaming la commedia agrodolce in prima visione online: “The Specials - Fuori dal comune”.

Malik e Bruno lavorano insieme e sono amici: uno è musulmano e l'altro ebreo senza remore collaborano divinamente... Si ingegnano ogni giorno per aiutare certi giovani SPECIALI in difficolta con le cose della vita. Ragazzi e ragazze autistici con problemi di inserimento sociale e lavorativo per non parlare degli affetti. I due educatori-assitenti sociali battano le strade di Parigi senza sosta inseguono persone con un nome, una storia e una difficoltà, da superare: niente di meno e niente di più...

