MUSICA TOUR REGIONE IOSONOUNCANE l'artista tra psichedelia e Luigi Tenco Nell'ambito di Express Festival 2022 all'Arena Puccini di Bologna il concerto di IOSONOUNCANE dopo il tour di IRA

IOSONOUNCANE è il musicista sardo di Bologna JACOPO INCANI che dal 2008 sviluppa l'utilizzo del campionatore in loop machine con la classica chitarra elettrica. Il nome s'ispira alla canzone di Luigi Tenco IO SONO UNO. Il mix di musica e parole d'autore inizialmente è influenzato da, Battisti, Gaber, Dalla e De André. Jacopo lavora con cinismo e ironia anche sui media: cinema (Risi e Scola, la commedia estiva) e tv collaborando ad alcuni allestimenti teatrali. E' del 2020 l'album IRA in 17 tracce nel tour collettivo con altri musicisti e nei concerti odierni in varie tappe estive. Psichedelia e folk, le cifre dello stile “oscuro italico” nel brano TANCA e nel suono della MANDRIA apprezzati dalla rivista inglese online THE QUIETUS. Nel progetto IRA (estetica di un non allineato) si percepisce la guerra sullo sfondo: devastazione della speranza che abita nei cuori (da ambo le parti, anche nel petto del cattivo...).

