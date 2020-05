#IOSTOCONGLIARTISTI: musicisti, comici e attori insieme per aiutare a raccogliere fondi

Gli artisti non si fermano neanche con il lockdown: basta un obbiettivo e ci si può esprimere, con una canzone, una performance, sketch e momenti di creatività. Nasce così #IOSTOCONGLIARTISTI, da un'idea partita da Radio San Marino, per mantenere alta l'attenzione sulla cultura e aiutare a raccogliere fondi per la Protezione Civile. Tutti i video sono disponibili sul nostro sito. L'iniziativa arriva in un momento difficile abituati a interagire con il pubblico ma costretti a rimanere in casa.

Nel servizio, l'intervista a Irol

