EVENTO LETTERARIO RSM Irol "sospeso" 'reppa' per il libro Successo per l'iniziativa in favora della lettura di Associazione Don Chisciotte durante il periodo festivo tanti libri letti, scambiati (e amati), da tutti

In occasione della chiusura dell'evento #librosospeso, a Serravalle, il rapper sammarinese Lorenzo Salvatori in arte Irol MC si è esibito improvvisando per l'Associazione Culturale Don Chisciotte, in collaborazione con il fotografo Simone Maria Fiorani, per promuovere la cultura, la socialità e l’economia circolare.

FZ

