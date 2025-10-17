TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:57 Tre Fiori - Folgore apre la 6ª giornata 14:02 FMI: il Segretario Marco Gatti a Washington per gli Annual Meetings 14:01 Attentato a Ranucci, solidarietà da San Marino 13:34 IGR: i sindacati definiscono la loro controproposta 13:28 Il Comites incontra “Italia Viva”: Europa e frontalieri al centro del confronto 12:51 Pediatria ISS: novità in arrivo per il reparto, partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 12:32 Six Kings Slam, Sinner elimina Djokovic: sarà finale con Alcaraz 11:35 Nuovi spazi per i gatti al Canile di Riccione, sabato un evento per raccogliere fondi e adozioni
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

IRREVERSIBLE LEGAMI: il "free" jazzato a teatro

Il jazz statunitense afrofuturista e politico degli IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS all'Ariosto per il FESTIVAL APERTO di Reggio Emilia

di Francesco Zingrillo
17 ott 2025

Camae Ayewa aka ”Moon Mother” è la voce dal profondo del mondo del gruppo nato tra Filadelfia, New York e Inghilterra, in pieno BLACK LIVES MATTER nel 2015. LEGAMI IRREVERSIBILI politici di musicisti contro la brutalità della polizia. Free jazz e synth per uno stile rivisitato tra innovazione e tradizione: attivismo sociale e blackness in musica. La poetessa canta la loro visione artistica comune nello stesso linguaggio sonoro. IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS giocano sul flusso continuo tra note e parole nel particolare NEW JAZZ non sono ripetibili e mai replicabili in ben 4 album. “FREE LOVE” è il manifesto creativo: “la consapevolezza del dolore è il primo passo verso la giustizia” - cantano in musica. E si aprono i cancelli anche a Reggio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura