SPETTACOLI REGIONE IRREVERSIBLE LEGAMI: il "free" jazzato a teatro Il jazz statunitense afrofuturista e politico degli IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS all'Ariosto per il FESTIVAL APERTO di Reggio Emilia

Camae Ayewa aka ”Moon Mother” è la voce dal profondo del mondo del gruppo nato tra Filadelfia, New York e Inghilterra, in pieno BLACK LIVES MATTER nel 2015. LEGAMI IRREVERSIBILI politici di musicisti contro la brutalità della polizia. Free jazz e synth per uno stile rivisitato tra innovazione e tradizione: attivismo sociale e blackness in musica. La poetessa canta la loro visione artistica comune nello stesso linguaggio sonoro. IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS giocano sul flusso continuo tra note e parole nel particolare NEW JAZZ non sono ripetibili e mai replicabili in ben 4 album. “FREE LOVE” è il manifesto creativo: “la consapevolezza del dolore è il primo passo verso la giustizia” - cantano in musica. E si aprono i cancelli anche a Reggio.

