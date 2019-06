Istituti Culturali: "In Exercises for a Polluted Mind nessuna offesa alle istituzioni"

Continua a suscitare reazioni e a dividere, soprattutto sui social, la performance artistica che ha per protagonisti alcuni Consiglieri nella sala del Consiglio Grande e Generale a tema “Exercises for a polluted mind”. In una nota, gli Istituti Culturali specificano: “Il progetto dell'artista Martina Conti che rappresenta la Repubblica di San Marino alla Biennale di Venezia non intende essere offensivo o recare danni di immagine alle istituzioni. Anticipatamente sottoposto al vaglio del Segretario di Stato, dell'Ufficio di presidenza, dei Consiglieri stessi ottenendone apprezzamento e consenso – proseguono gli Istituti Culturali – ha partecipato al bando emesso dalla Galleria Nazionale e selezionato da una apposita giuria. Da lì, l'avvio di una fase di progettazione condivisa valutata insieme a Commissario, Curatori e Galleria Nazionale, con il conseguente rimborso per la produzione realizzazione e comunicazione dell'opera, esposta alla Biennale di venezia, al Museo MaGa di Gallarate e alla Galleria Nazionale di San Marino".