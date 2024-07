Istituti Culturali: video divulgativo sulla storia della seconda torre Presentato in conferenza stampa nell'ambito del progetto di ricerca e mediazione culturale "Le fortificazioni di San Marino"

"Le fortificazioni di San Marino" è il progetto di ricerca e mediazione culturale sottoscritto dagli Istituti Culturali e l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio nazionale delle ricerche italiano nel 2016, e che ha portato ad una campagna di rilevamenti archeologici e storici sulle tre torri e le cinte murarie della città. Oggi in conferenza stampa è stato presentato un video che racconta le fasi di costruzione e di restauro della seconda torre, esempio di architettura militare medievale.

"Questo è un progetto di archeologia pubblica che ha coniugato un modello tecnico e storico - spiega il ricercatore Daniele Ferdani, responsabile scientifico "Le fortificazioni di San Marino" - per restituire conoscenza ai cittadini e ricostruire l'identità di questi monumenti". Il team sta mettendo a punto anche un modello 3D della prima torre che può essere utilizzato in percorsi didattici "ibridi".

"È una scelta che parte circa 10 anni fa da 2016 quando abbiamo sottoscritto questo accordo con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio nazionale delle ricerche italiano per trovare nuove chiavi di studio valorizzazione e divulgazione del nostro patrimonio partendo dalle cinte murarie. Questa realizzazione in 3 d sulla prima torre è una ciliegina sulla torta di questo progetto perché dà un riscontro visivo per turisti" commenta Paolo Rondelli, Direttore degli Istituti Culturali.

"L'accuratezza scientifica sposa la possibilità di fruizione e divulgazione di questi materiali" ha spiegato Paola Bigi, responsabile della Sezione Archeologica dei Musei di Stato. Si sta ragionando anche alla sperimentazione di una app dedicata. "I risvolti sono molteplici; turistico, culturale, di identità nazionale e di approfondimento di quello che è il nostro patrimonio storico - commenta Andrea Belluzzi Segretario alla Cultura - e grazie anche al video in tre minuti si dà una rinnovata dignità storica alle nostre Torri".

Nel video le interviste a Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali, Andrea Belluzzi, Segretario Cultura.

