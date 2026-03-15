CONCERTI Istituto Musicale Sammarinese: l'epopea del blues chiude le Domeniche in Musica L'evento conclusivo curato e condotto da Michele Selva

Si chiude la stagione delle Domeniche in Musica, con l'epopea del blues. Nella sede dell'Istituto Musicale l'evento conclusivo curato e condotto da Michele Selva. Obiettivo: uscire dai confini e abbattere le barriere tra i vari generi musicali. Dopo gli appuntamenti dedicati a Lucio Battisti, Miles Davis e Gioacchino Rossini è la volta del blues. Al centro la storia del genere, con le origini africane, le drammatiche deportazioni nell'era dello schiavismo, passando per stili, curiosità e protagonisti che hanno segnato un’epoca. Il tutto con video e musiche eseguite dagli studenti dell’Ims e curate da Boris Casadei.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: