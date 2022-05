Istituzioni politiche: gli studenti dell'Università "Carlo Bo" scoprono Palazzo Pubblico

Visita a Palazzo Pubblico ieri mattina per gli studenti di Scienze Politiche di Urbino. Una lezione “fuori dall’aula” organizzata dal Prof. Igor Pellicciari a conclusione del suo corso di Storia delle Istituzioni Politiche. A fare da guida d'eccezione è stato il Serg. Magg. Gian Luca Gatti, Comandante della Sezione di Palazzo Pubblico della Guardia di Rocca. I giovani studenti, con loro grande emozione, sono stati salutati informalmente dai Capitani Reggenti. Soddisfatto della riuscita dell’iniziativa il Prof. Pellicciari, che è anche Ambasciatore di San Marino in Giordania e che ha espresso l'intenzione di fare della visita a Palazzo Pubblico un appuntamento ricorrente per gli studenti dell'Ateneo Urbinate, da ripetere ogni semestre accademico.

