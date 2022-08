Italia vacanziera '51 tra gossip e vip

Gossip e rotocalco imperavano anche allora, presidente era un integerrimo Luigi Einaudi in Val d'Aosta con la moglie. Alcide De Gasperi legge e studia schivo, nella sua piccola baita di montagna, in famiglia. Palmiro Togliatti guida del PCI con la figlioletta adottiva sul Monte Rosa passeggia e ammira il panorama del Cervino e del Rosa, appunto. Renato Rascel inscena una vacanza comica in cappotto e sciarpona al sol d'agosto nel Foro Italico. Le divissime Delia Scala e Silvana Pampanini, in costume da bagno, su motoscafi e a bordo piscina in bichini mozzafiato... Anna Magnani, a casa sua, sceglie il Circeo per rilassarsi qualche giorno mentre Macario porta via i suoi figli dal mare: estate finita.