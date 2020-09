FESTIVAL BOLOGNA 2020 ItPop alla Carmen Consoli: chitarre in piazza Nell'ambito del festival bolognese TUTTO MOLTO BELLO 2020 stasera all'Arena Puccini I MORTALI di e con ColapesceDiMartino

Girava una voce nel mondo musicale nei confronti di COLAPESCEDIMARTINO (una speme...): “il 2020 sarà pieno di bei dischi”, tipo: lunedì mi metto a diete e dopo l'estate smetto di fumare; tanto non ci crede nessuno, invece!? L'hype non è da sottovalutare ( non c'è niente di gonfiato e sovrabbondante o pompato, sono 2 amici, artisti del sud, bravi e poco impegnati nel sociale) e I MORTALI è bellissimo! musica ItPop. Pop, anni 60, sonorità arabe e siciliane popolari e “ballad” (Cicale, ad esempio, parla dei musici della Magna Grecia e di Platone): Carmen Consoli la loro musa. Insieme alla cantautrice hanno composto e suonato (chitarre alla mano), e si sente (come su un tappeto di guitars) senza la retorica 'solemare' del sud. In 10 tracce anche l'omaggio al fisico nucleare svanito nel tempo (su un piroscafo nel 1938 tra Napoli e Palermo) come in un esperimento di laboratorio nel pezzo “Majorana” tra scomparsa e ritorno a casa...

fz



