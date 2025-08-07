TV LIVE ·
Ivan Cattaneo: "Sto preparando uno scrigno con tutta la mia arte"

L'artista ospite della Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi

di Francesca Biliotti
7 ago 2025

Ieri pubblico delle grandi occasioni alla Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi, per l'intervista e la performance di Morgan, arrivato un po' in ritardo, ma che si è fatto largamente perdonare per una esibizione che ha commosso tutti, da grande artista qual è, la rivedremo tra l'altro su San Marino Rtv, che trasmetterà tutte le serate qui al Grand Hotel a partire dal 16 agosto. Oggi invece è la volta di Chiara Francini, poliedrica artista a sua volta, attrice, scrittrice, presentatrice, l'abbiamo vista a Sanremo, comica, e chi più ne ha più ne metta.

Insieme a lei un altro artista che non ha bisogno di presentazioni, Ivan Cattaneo, che con Simona Ventura ha un rapporto antico, l'abbiamo incontrato per parlare dei suoi progetti futuri.

Nel video l'intervista a Ivan Cattaneo


