TEATRO Ivano Marescotti: il ricordo commosso dell'allievo sammarinese Alexander Pistone

La Romagna saluta un suo grande rappresentante, l'attore Ivano Marescotti. Oggi e domani la Camera ardente a Bagnacavallo, nel Ravennate. Grande il legame con la sua terra e il dialetto, tema di un'intervista rilasciata a Rtv nel 2019. Per San Marino aveva anche ideato la rassegna teatrale “Lo schermo sul leggio”.

La passione per l'insegnamento e i giovani nell'ultimo periodo della sua vita, con la fondazione di una compagnia teatrale, formata da otto ex allievi, tra cui il sammarinese Alex Pistone: "Come persona - ricorda il giovane - mi ha insegnato ad essere umile e sincero sul palco o davanti a una telecamera. Nell'ultimo messaggio che mi ha mandato mi ha scritto 'Alex ti do una grande responsabilità per il prossimo spettacolo con questo ruolo, porta a termine il tuo compito'. Gli renderò onore". Il 16 aprile infatti la compagnia debutterà con il primo spettacolo, dal titolo “Nudi”, al teatro Sociale di Piangipane di Ravenna. "Sarà un tributo a Ivano Marescotti", promette Pistoni.

Nel video l'intervista ad Alexander Pistone, attore della Compagnia teatrale Baccano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: