J-H, BTS: Il ragazzo coreano più 'performante' al mondo

Uno spettacolo di performance che vanno dal ballo alla canzone d'autore (scrive del suo vissuto come tanti giovani) in musica autoprodotta da solista di J-HOPE dei BTS (Bangtan poi Beyond The Scene) seconda esperienza dopo il CONCERTONE in diretta da Osaka con migliaia di ARMY (gli scuot-fan di K-pop della band giovanile sudcoreana nata a Seul 12 anni fa). HOPE ON THE STAGE in un gran finale diventato un MOVIE all'americana dopo 33 spettacoli in 16 città della Corea del Sud con oltre mezzo milione di spettatori. “Killin' It Girl” (Solo Version) è già il pezzo-performance più cantato e ballato in Asia. Nel film compaiono due membri della famosa boy-band appena tornati dal servizio militare. J-HOPE è considerato un rapper (rima sul sociale il disagio giovanile) e ballerino produttore discografico che compare nel lungometraggio con l'altro produttore di successo in Oriente: CRUSH.









