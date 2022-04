CINE WEEKEND RSM J. K. Rowling e Bardem per San Marino Cinema Commedia spagnola sociale con Bardem e la saga dei “Fantastici” della Rowling terzo film anche al pomeriggio per il weekend di San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

Con IL CAPO PERFETTO si sta dalla parte del padrone, “grande boss” che può tutto ma non rimedia niente... se non tra gaffe ed errori anche comici a dir poco disastrosi nel mondo del lavoro. Blanco-Bardem è pur sempre EL PADRON di una azienda madrilena di bilance industriali dovendo comunque dimostrare di essere PERFETTO... pellicola a tinte nere seppur ironiche la storia diventa gialla e alla fine la farsa controbilancia il dramma. ANIMALI FANTASTICI sui SEGRETI DI SILENTE è ambientata a Rio de Janeiro anni Trenta. La terza tappa non prevede alcun autentico segreto. La guerra dei maghi contro il mondo degli umani continua... la scrittrice inglese J. K. ROWLING sembra aver inventato nuove regole e paradigmi che bisogna conoscere per gustarne gli effetti cinematografici.

fz

