SPORT E TEATRO IN MUSICA Jack London sul ring pieno di pugni e amore La rassegna SPORT+ di Maranello al Parco Ferrari si conclude dopo il successo del “CONCERTO PER JACK LONDON un melodramma d'amore e pugilato”

Una serata recitata in musica con tre campione del palcoscenico, Fabrizio Bosso (tromba), Luciano Biondini (fisarmonica) e Silvio Castiglioni (reading), tratto da THE GAME (il ring) di London. Un cronista d'eccezione, l'autore di “Zanna Bianca” e “Il richiamo della foresta” racconta l'incontro di pugilato clandestino definitivo che comprende sudore, sangue, e un storia d'amore e dolore. Lo scrittore avventuroso (fu cercatore d'oro e di ostriche, vagabondo e attivista sociale) così popolare e ribelle da non farsi rinchiudere (all'angolo) da nessuno pure oggi.

