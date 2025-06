ELETTRONICA AL MUSEO

Jako.live al MAMbo: musica a strati

Nel foyer del MAMbo, il Museo d'Arte Moderna bolognese, per “Layers of Glue” (strati di colla...) prodotto da TANK e Associazione CIRCE con NEU Radio la performance live di JakoJako in spazi tecnologici emozionali di musica elettronica