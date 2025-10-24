TV LIVE ·
Jazz ibrido vocale al "Torrione" (Fe)

MARTIN FONDSE VOICE Orchestra al “Ferrara in Jazz” Club l'ensemble contemporaneo e innovativo diretto dal famoso compositore olandese

di Francesco Zingrillo
24 ott 2025

MARTIN dirige (voci e strumenti), compone al pianoforte, e improvvisa con il vibrandoneon in una tessitura tra jazz moderno e musica contemporanea corredata (ricucita) da sax, viole, contrabbasso e percussioni. Tutto è cantato e chi canta si adegua allo strumento che suona all'unisono creando polifonie corali. La Martin Fondse Voice Orchestra utilizza la voce non solo come strumento melodico basandosi sul 'colore' della musica jazz. Decenni di composizione scritte e improvvisazioni collettive che prevedono più formazioni: FONDSE ha inoltre introdotto la recitazione poetica cantata e la drammaturgia lirica declamata tra spartito e rima baciata.




