Jazz ibrido vocale al "Torrione" (Fe)

MARTIN dirige (voci e strumenti), compone al pianoforte, e improvvisa con il vibrandoneon in una tessitura tra jazz moderno e musica contemporanea corredata (ricucita) da sax, viole, contrabbasso e percussioni. Tutto è cantato e chi canta si adegua allo strumento che suona all'unisono creando polifonie corali. La Martin Fondse Voice Orchestra utilizza la voce non solo come strumento melodico basandosi sul 'colore' della musica jazz. Decenni di composizione scritte e improvvisazioni collettive che prevedono più formazioni: FONDSE ha inoltre introdotto la recitazione poetica cantata e la drammaturgia lirica declamata tra spartito e rima baciata.







