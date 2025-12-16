Jazz: la "voce del cuore" si fa in 4

CHIARA canta 'jazzando' anche in italiano con un'intonazione americana non solo reinterpretando i classici ma vivendoli intensamente intonandosi agli strumenti intorno (Paolo Birro al piano, Marco Bovi, Chitarra, e Paolo Benedettini, contrabbasso). PANCALDI è la voce (in tecnica “scat”: improvvisazione sonora creativa). CHIARA PANCALDI è bolognese: la città del jazz e della musica ce l'ha dentro sin da bambina quando BOLOGNA ESTATE, a fine anni Ottanta, portava in piazza grandi interpreti del jazz americano ed europeo. Si respirava swing e “title track” (la traccia che il brano centrale dà a tutta l'interpretazione senza improvvisazione ammorbidendo il pezzo storico, standard). Lei sa interpretare in modo originale anche la “ballad” (lento, lirico e melodico), e lo ha fatto in un album. Conservatorio e laurea in antropologia culturale a Bologna la rendono unica come la sua città nel mondo.







