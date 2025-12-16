SPETTACOLI REGIONE Jazz: la "voce del cuore" si fa in 4 “Luci del Jazz” al CUBO di Bologna HEARTSONG del Chiara Pancaldi Quartet nel nuovo tour con il suo elegante repertorio “standard” cesellato sui grandi maestri statunitensi

CHIARA canta 'jazzando' anche in italiano con un'intonazione americana non solo reinterpretando i classici ma vivendoli intensamente intonandosi agli strumenti intorno (Paolo Birro al piano, Marco Bovi, Chitarra, e Paolo Benedettini, contrabbasso). PANCALDI è la voce (in tecnica “scat”: improvvisazione sonora creativa). CHIARA PANCALDI è bolognese: la città del jazz e della musica ce l'ha dentro sin da bambina quando BOLOGNA ESTATE, a fine anni Ottanta, portava in piazza grandi interpreti del jazz americano ed europeo. Si respirava swing e “title track” (la traccia che il brano centrale dà a tutta l'interpretazione senza improvvisazione ammorbidendo il pezzo storico, standard). Lei sa interpretare in modo originale anche la “ballad” (lento, lirico e melodico), e lo ha fatto in un album. Conservatorio e laurea in antropologia culturale a Bologna la rendono unica come la sua città nel mondo.

