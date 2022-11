EMILIA ROMAGNA MUSICA Jazz 'liquido' piacentino dagli USA Il “Christian Sands Trio” dagli States al Jazz Fest emiliano in rassegna musicale nel Conservatorio Nicolini di Piacenza il concerto del giovane “band leader” talento del piano

SANDS ha 33 anni e suona da quando ne aveva quattro nel suo paese d'origine, la contea di New Haven nel Connecticut. Maggior pianista americano della sua generazione (più volte nominato ai Grammy Awards per piano solo) da prodigio a leader del gruppo in tour europeo anche in regione nella terra del jazz, Piacenza. “A jazz star of the future”: un contemporaneo che guarda avanti presentando il suo ultimo lavoro corale, BE WATER. L'ispirazione melodica arriva da una frase leggendaria di Bruce Lee nelle arti marziali: “Sii acqua, amico mio, sentiti senza forma...”. Un filo concettuale che diventa musicale: fluido come un liquido, appunto. Il trio passa dal Progressive Jazz al Post- Hop mentre il loro Swing ha sonorità afrocubane: scorrevoli come l'acqua...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: