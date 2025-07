CONCERTI CIRCONDARIO Jazz (meia) di nome e di fatto JAZZMEIA HORN, cantante di Dallas cresciuta alla New School Contemporary di New York, porta agli Agostiniani di Rimini per Crossroads 2025 la sua verve e il timbro jazzistici originalissimi

Una vocalità jazz al femminile assolutamente irripetibile se non nelle grandi interpreti e sue icone che vengono dal gospel come Sarah Vaughan e Betty Carter. Il suo è un blues terragno e aspro d'ispirazione sociale e politica: “non posso non pensare cosa ci accade vivendo...” ad Harlem così come a Parigi o in Medio Oriente - scrive l'artista texana. Il senso dei suoi dischi e delle interpretazioni live come quella di Umbria Jazz è l'amore per tutto in tutti: per la società e la vita, i bambini e le loro passioni - dichiara la cantante. L'album d'esordio s'intitola A SOCIAL CALL, appunto. Aveva poco più di vent'anni di una sorprendente maturità artistica quando lo ha composto: duttile come la sua voce immensa.

