Jazz: Sir Waldo alla James Brown con Carpaneto piano bolognesi

Sir Waldo è un grande! Leggenda assoluta di tutti gli stili a lui vicini che comprendono l'universo jazzistico allargato: Funk, Soul e Blues; e tutta l'improvvisazione creativa possibile come quella della band che lo segue, altrettanto mitica: Carpaneto Trio. Stile e presenza scenica l'ha assorbita per vicinanza da James Brown e Phil Collins. Weathers è versatilità e talento puri esattamente come la musica del piano blues eccelso di Hanry Carpaneto (nominato miglior pianista europeo). Il tour mondiale del gruppo arriva anche in Italia con gli ultimi progetti discografici dei due artisti. La contaminazione Funky dalle radici del Blues è un tratto originale di questa collaborazione in un sound black&white irripetibile: “Soul Vibration”, appunto.







