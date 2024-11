SPETTACOLI REGIONE Jazz: una tromba che li unisce PAOLO FRESU in ensemble con KIND OF MILES, omaggio al trombettista Davis prodotto dallo Stabile di Bolzano, in tour regionale a Bologna e il 27 novembre anche al Teatro Titano di San Marino

Parole, musica e tecnologia, applicate al mito jazzistico americano da un altro gigante italiano della tromba: FRESU/DAVIS in 'tipi' di MILES, uno spettacolo che è uno sbalzo temporale capace di dilatare lo spazio tra i due: insieme sono carezza e graffio all'unisono. Teatrale per la regia e la produzione dello Stabile di Bolzano, musicale per la band di professionisti dei vari strumenti jazz in campo. Torna come una cometa la scia luminosa di Miles Davis: gli occhi profondi, le guance gonfie, le mani rugose e 'leggere' come la sua musica.

