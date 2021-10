MUSICA BO-FE Jazzisti fatti in casa in tour DUCK JUICE, il quintetto jazz fusion emiliano romagnolo, riparte in tour da stasera al Camera Jazz & Musica Club di Bologna per poi far tappa al Jazz Club di Ferrara

I Duck sono “vitaminici” e creativi perché dal Jazz si muovono tra altri stili come il latin o il funk in un loro personale tributo alla black music. Noti per il “groove” coinvolgente provano un doppio lancio del tour con il pubblico tra Bologna e Ferrara dopo lo stop pandemico durato 2 stagioni. Il secondo lavoro discografico HOUSE MADE studiato in casa di registrazione per piccoli pezzi (Sticks) di matrice soul-fanky sono ispirati alla tradizionale elettronica con note raggae. Le facce e i nomi: Luca Chiari, chitarra; Lorenzo Manfredini, trombone; Lorenzo Locorotondo, tastiere; Federico Perilli, basso; Andrea Grillini, batteria.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: