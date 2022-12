JBees in Orchestra III: al Nuovo di Dogana uno show esplosivo, appuntamento il 5 gennaio 50 musicisti dal vivo sul palco, insieme a Orchestra d'archi di Rimini Classica e Corale San Marino

Quella che si formerà al Nuovo di Dogana il 5 gennaio ha tutte le caratteristiche della 'super band': dopo le due date sold-out del 2020, i JBees – band sammarinese che da anni incanta il pubblico dentro e fuori i confini - tornano sul palco per portare l'energia degli anni 70/80 e non solo. “JBees in Orchestra” è il titolo dell'evento, alla terza edizione: ad affiancarli sul palco ci saranno l'Orchestra d'archi di Rimini Classica e la Corale San Marino: 50 musicisti per uno spettacolo unico.

Diversi gli special guests: Mario Mosca, Emanuele Franca, Moghe e Luca Mattioni, per 2 ore di musica e show. Micheal Jackson, Madonna, Abba e Donna Summer sono solo alcuni degli artisti che saranno riproposti. E ora l'obiettivo è esportare il format.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Silvagni (manager e chitarrista JBees) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

Leggi il comunicato stampa

