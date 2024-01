MUSICA Jbees in Orchestra IV: ancora 10 giorni per comprare nelle prevendite. Ecco le novità

Manca poco ormai al quarto appuntamento con il concerto Jbees in Orchestra. Come sempre al Teatro Nuovo di Dogana il meglio della disco music degli anni 70 e 80, il tutto rigorosamente live. 50 artisti sul palco: ai Jbees si unisce l'orchestra d'archi Rimini Classica e la Corale di San Marino per uno spettacolo rinnovato. "Quest'anno avremo cinque cantanti - illustra Alessandro Silvagni, manager e chitarrista dei Jbees -. Le nostre quattro cantanti con il nostro ospite speciale Roberto 'Moghe' Moretti. Un'edizione rinnovata anche per il repertorio e l'aspetto visivo". Tra le novità il patrocinio della Segreteria Esteri, che si aggiunge a Turismo e Cultura. Si punta infatti a coinvolgere anche le 25 comunità di sammarinesi residenti all'estero. Per farlo l'idea è di trasmettere la serata in streaming su una piattaforma apposita. "I nostri concittadini potranno seguire l'evento del 20 gennaio - spiega Matteo Mazza, direttore del dipartimento Affari Esteri -. Sarà un momento di incontro, anche se da remoto". Dopo un 2023 pieno, con 60 date, ora si punta al sold-out per il 20 gennaio: circa il 90% dei biglietti è già stato venduto, in linea con lo scorso anno. Le prevendite, acquistabili online o al punto vendita al Freeshop, rimarranno disponibili fino all'ultimo minuto. "Anche quest'anno il pubblico arriva da varie parti d'Italia e dall'estero - conclude Silvagni - e puntiamo al quarto sold-out consecutivo".





Nel video le interviste a Alessandro Silvagni (manager e chitarrista Jbees) e Matteo Mazza (direttore dipartimento Affari Esteri)

