JESC2025
JESC, vince la Francia. Gioisce anche San Marino: 3° al televoto e 9° in classifica generale
La cantante transalpina Lou Deleuze conquista 248 punti staccando nettamente tutti gli altri
La Francia è la vincitrice dell'edizione 2025 del Junior Eurovision Song Contest. La cantante transalpina Lou Deleuze conquista 248 punti staccando nettamente tutti. Seconda l'Ucraina, terza la Georgia. Gioisce anche San Marino, con Martina CRV che ottiene la 9^ posizione finale, finendo nella parte sinistra del tabellone. Grande risultato dal voto del pubblico a casa: qui il Titano è stato il terzo paese più votato.
