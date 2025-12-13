JESC2025

JESC, vince la Francia. Gioisce anche San Marino: 3° al televoto e 9° in classifica generale

La cantante transalpina Lou Deleuze conquista 248 punti staccando nettamente tutti gli altri

JESC, vince la Francia. Gioisce anche San Marino: 3° al televoto e 9° in classifica generale.

La Francia è la vincitrice dell'edizione 2025 del Junior Eurovision Song Contest. La cantante transalpina Lou Deleuze conquista 248 punti staccando nettamente tutti. Seconda l'Ucraina, terza la Georgia. Gioisce anche San Marino, con Martina CRV che ottiene la 9^ posizione finale, finendo nella parte sinistra del tabellone. Grande risultato dal voto del pubblico a casa: qui il Titano è stato il terzo paese più votato.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy