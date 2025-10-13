TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:47 Rimini, 50 studenti in partenza per i luoghi della memoria: “Studiare la storia per riconoscere gli errori del presente” 13:44 Lettura e legalità al Teatro Titano 10:50 Riccione, auto tampona una bici con donna e bambina a bordo: interviene l’elisoccorso 10:12 Addio a Cesare Paciotti, imprenditore simbolo dell’eccellenza calzaturiera italiana 07:39 Liberati da Hamas tutti i 20 ostaggi israeliani ancora in vita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Jodice: la fotografia in un film

OLTRE IL CONFINE di Matteo Parisini sui fotografi JODICE in anteprima al MAXXI per la Festa del Cinema di Roma

di Francesco Zingrillo
13 ott 2025

Mimmo e Francesco son grandi nomi della fotografia italiana. Jodice: figure 'sacre' nell'ambiente dell'arte fotografica che lavora sul reale; i loro occhi (insieme) sono mestiere. 60 anni di immagini dagli scatti generazionali d'autore. Mimmo e Francesco Jodice, due generazioni, si raccontano con gli sguardi. Ciascuno in modo peculiare nei rispettivi lavori. La cucina (il laboratorio di casa) delle immagini fissate in macchina nella tecnica artigianale di sviluppo e stampa: immortali perché originali (uniche e irripetibili mai fotocopie...).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura