ANTICIPAZIONE FESTIVAL Jodice: la fotografia in un film OLTRE IL CONFINE di Matteo Parisini sui fotografi JODICE in anteprima al MAXXI per la Festa del Cinema di Roma

Mimmo e Francesco son grandi nomi della fotografia italiana. Jodice: figure 'sacre' nell'ambiente dell'arte fotografica che lavora sul reale; i loro occhi (insieme) sono mestiere. 60 anni di immagini dagli scatti generazionali d'autore. Mimmo e Francesco Jodice, due generazioni, si raccontano con gli sguardi. Ciascuno in modo peculiare nei rispettivi lavori. La cucina (il laboratorio di casa) delle immagini fissate in macchina nella tecnica artigianale di sviluppo e stampa: immortali perché originali (uniche e irripetibili mai fotocopie...).

